Top Chef 2021 : Mohamed Cheikh grand gagnant ? Les votes ont parlé !

Mais les téléspectateurs ne décident pas de l'issue du concours culinaire. En effet, c'est sur une dernière épreuve de taille que les deux finalistes sont départagés. Cette année, ils se retrouvent au George V et ont dix heures pour proposer un menu complet, entrée, plat, dessert. Le but est de séduire les quatre chefs de brigade Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Michel Sarran mais aussi soixante-dix bénévoles de la Croix-Rouge, tous présents au palace parisien pour déguster et départager les préparations de Mohamed Cheikh et Sarah Mainguy. Chaque juge devra dispatcher ses dix points à sa guise entre les deux candidats.

Rappelons que Mohamed et Sarah ont tous les deux des profils très différents. Lui a travaillé dans des établissements étoilés et a beaucoup appris aux côtés de grands chefs comme Eric Frechon. La force de Mohamed, c'est sa technique et son identité assumé : la cuisine méditerranéenne gastronomique. De son côté, Sarah se reconnait plus dans la cuisine de bistrot. Elle est chef de son propre restaurant, Vacarme, à Nantes et n'a jamais travaillé au sein de grosses brigades. Sa créativité sans limite et son côté végétal peuvent également faire la différence...

Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ce mercredi 9 juin 2021 afin de connaître l'identité du candidat gagnant de Top Chef 2021.