Top Chef 2022 : Lilian Douchet brise le silence après son départ choc !

Gros coup de théâtre dans l'épisode Top Chef 2022 (M6) du mercredi 13 avril. Lilian Douchet a pris la décision de quitter l'aventure comme Stéphane Rotenberg l'a confié en début d'émission. Un sujet sur lequel le principal intéressé s'est par la suite exprimé sur Instagram.

Le neuvième épisode de Top Chef 2022 a apporté son lot de surprises. Les candidats toujours en compétition ont eu l'honneur de cuisiner pour le chef Massimo Bottura. Le finaliste malheureux de l'édition 2020 Adrien Cachot était aussi présent afin de proposer une épreuve haute en couleurs à base d'abats. Mais ce qui a surtout marqué le public, c'est l'annonce du départ de Lilian Douchet. "Dans la brigade violette de Paul Pairet, Lilian a dû arrêter la compétition pour des raisons personnelles. Comme le prévoit le règlement, il est remplacé par le dernier sortant, Wilfried", a confié Stéphane Rotenberg à tous les participants.

Sur les réseaux sociaux, les internautes étaient nombreux à être déçus ou choqués de ce départ précipité. "Mais... Je suis la seule à être choquée ? Ils nous annoncent le départ de Lilian en 3 mots...", "Stéphane qui nous annonce le départ de Lilian en 10 secondes alors qu'il va falloir toute l'émission pour nous en remettre #TopChef", "Ah d'accord. On t'annonce le départ de Lilian sans autre forme de procès. Envie de crever", a-t-on notamment pu lire sur Twitter.

D'autres ont directement envoyé des messages à Lilian Douchet afin de faire part de leur tristesse. Très vite, le candidat a donc souhaité s'exprimer en vidéo, sur Instagram. "Bon comme vous avez dû voir dans l'épisode de ce soir, j'ai dû partir du concours Top Chef pour des raisons personnelles mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui tout va bien. Et je voulais vraiment vous remercier pour la bienveillance et la gentillesses que vous avez eues à mon égard. Ca m'a fait extrêmement plaisir. Je vous fait plein de bisous et je vous dis à très bientôt", déclare-t-il. Et en légende de la publication, il précise que ce n'était "rien de grave".