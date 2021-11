Top Chef 2022 : Un ancien gagnant emblématique signe son grand retour !

Stéphane Rotenberg ne chôme pas. Peu de temps après avoir tourné la prochaine saison de Pékin Express, le présentateur de 54 ans a eu le bonheur de retrouver le plateau de Top Chef, pour son édition 2022. Et, bonne nouvelle pour les fans du concours culinaire de M6, il se plaît à dévoiler les coulisses ! L'occasion de découvrir qu'un ancien gagnant fait son grand retour.

Comme chaque année, la production fait en sorte que la nouvelle saison de Top Chef soit encore plus spectaculaire que la précédente. Et on peut dire qu'ils ont fait un gros coup pour la prochaine édition. A l'instar des précédentes saisons, les candidats auront le plaisir de cuisiner pour de grands chefs. Et, comme l'a dévoilé Stéphane Rotenberg sur son compte Instagram ce jeudi 25 novembre 2021, Jean Imbert fera son come-back. L'animateur a posté une photo sur laquelle il apparaît tout sourire, aux côtés du gagnant de la saison 3 (2012). "Il a gagné la saison 3 de @topchefm6 , il sera l'un des grands chefs invité de la saison 13. Jean Imbert est de retour dans @topchefm6 !! Il nous emmènera dans ses nouveaux restaurants au @plaza_athenee !", peut-on lire en légende.