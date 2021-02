Top Chef : Un ancien candidat est papa pour la 2e fois, il dévoile le visage de son bébé

Jean-François Bury n'est pas tellement du genre à mettre en lumière sa vie privée mais lorsqu'un tel bouleversement survient, il ne résiste pas à l'envie d'en faire profiter sa communauté. Ce bouleversement, c'est la naissance de son deuxième enfant, prénommé Charlie. Le cuisinier passé par Top Chef en 2017 a fait les présentations sur Instagram en postant une photo du bambin paisiblement endormi. "Bonjour la vie. #charlie", écrit-il sobrement en légende.

Rapidement, les félicitations ont fleuri dans son fil de commentaires. Et alors que le sexe du nourrisson n'est pas précisé, et Charlie étant un prénom mixte, le petit mot de la scénariste et réalisatrice, Camille Nahum, peut tout de même laisser penser qu'il s'agit d'une petite fille. "Waouh quelle beauté !! Bienvenu Charlie ! Félicitations à tous les 3. J'espère que maman va bien", a-t-elle écrit à Jean-François Bury. Ce à quoi il a répondu : "Elle essaie, merci Camille". Ce "elle" se réfère-t-il donc au bébé ou bien à sa compagne Anaïs ? Difficile encore d'en avoir la certitude. Ce qui ne fait en revanche aucun doute, c'est le bonheur dans lequel doit nager l'as des fourneaux. À noter que Jean-François Bury est également papa d'une autre fille dont il partage quelques photos de temps à autres sur les réseaux sociaux.