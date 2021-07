Top Chef : Un ex-candidat emblématique au cinéma, son projet fou !

Nouveau projet pour Guillaume Sanchez, connu pour sa participation à la huitième saison de Top Chef en 2018. Le célèbre chef, déjà aux commandes de son restaurant baptisé NESO et situé dans le 9e arrondissement de Paris, allie gastronomie et... cinéma !

C'est toujours derrière les fourneaux que le charmant brun tatoué officiera, mais pas uniquement ! En effet, en collaboration avec Le Silencio, célèbre club du chic 6e arrondissement de la capitale, il proposera dès vendredi 9 juillet 2021 et jusqu'au 19 septembre prochain sa sélection de films... avec le menu qui va avec ! Une expérience incroyable pour l'ex-compagnon de la belle Paloma !

"Je reprends la direction artistique du Silencio Saint Germain ! Au programme : ma sélection de films suivant quatre thématiques qui font que j'aime le cinéma, une carte raccord aux différentes thématiques signée par l'équipe du restaurant @neso.paris, et puis fallait bien prévoir de refaire la fête, donc on y ajoute nos cocktails SPIRITUS SANCTI et des DJ sets en plein dans la salle de ciné", annonce Guillaume Sanchez. En bref, c'est un "3 en 1 parfait pour reprendre une vie presque normale à Paris", comme il le présente si bien !