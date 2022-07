Top Chef : Un ex-candidat emblématique marié, des photos de l'union dévoilées

Le week-end a été riche en émotions pour l'un des anciens candidats de Top Chef (M6). Le 16 juillet 2022, un jeune homme passé par l'émission a dit "oui" à la femme qu'il aime. Une certaine Mathilde. Quelques photos ont été dévoilées en story Instagram.

Alexis Delassaux a été révélé au grand public dans la saison 8 de Top Chef, en 2017. Il avait été éliminé lors du fameux épisode de La Guerre des Restos. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à exercer son métier. Son restaurant Luz Verde, situé dans le 9e arrondissement de Paris, connaît un grand succès. Et en amour, il a tout autant de chance. Fou amoureux de Mathilde, le charmant brun a passé un grand cap à ses côtés le week-end dernier.

En story, les internautes ont pu découvrir qu'Alexis Delassaux s'était marié. Ils ont pu découvrir des photos du jeune homme et de sa chère et tendre à la mairie. L'occasion de découvrir que lui a misé sur un costume bleu et une chemise blanche, ainsi qu'un noeud papillon de la même couleur. Elle portait un bustier et un pantalon blanc, ainsi qu'un serre-tête avec un léger voile. Tous deux apparaissent dos dos, puis de face tout sourire en train de poser puis d'avancer vers la sortie. C'est ensuite un cliché de Mathilde seule, le regard tourné vers le côté, son bouquet de fleurs à la main, qui a été partagé.

Dimanche 17 juillet, les internautes ont pu découvrir de nouvelles photos, de l'église cette fois. Alexis était vêtu pour l'occasion d'un costume noir et d'une chemise blanche avec un noeud papillon noir. Mathilde portait une belle robe blanche avec quelques pétales parsemées au niveau des manches et de la dentelle sur le haut. Elle portait aussi une tiare ainsi qu'un long voile. On peut les voir chacun s'avancer avec l'un de leurs parents, puis sur le point de s'embrasser à la sortie de l'église. Des photos qui respirent le bonheur.

Un bonheur récemment vécu par une ancienne candidate de Top Chef. Alexia Duchêne (saison 10, en 2019) a épousé Ronan. Une nouvelle annoncée le 8 juillet dernier.