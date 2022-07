Top Chef : Une ex-candidate emblématique s'est mariée, une photo de son union dévoilée

Elle a été révélée en 2019 dans Top Chef, sur M6. Alexia Duchêne (26 ans) était l'une des candidates de la saison 10 et s'est hissée jusqu'en demi-finale face à Guillaume et Samuel (le gagnant). Celle qui est passée par les brigades d'Hélène Darroze et Jean-François Piège et qui a ouvert son premier restaurant à 24 ans en 2020 préfère donc que l'on parle de sa vie professionnelle plutôt que personnelle. Sur son compte, elle partage ses recettes ou ses projets. Mais ce vendredi 8 juillet 2022, elle a fait une exception pour annoncer une grande nouvelle.

Alexia Duchêne a en effet souhaité révéler qu'elle venait de franchir un cap avec Ronan Le May, l'homme qui partage sa vie. Les tourtereaux se sont mariés comme en témoigne une photo en noir et blanc partagée par la charmante blonde. On peut les découvrir dans la mairie où ils se sont mariés semble-t-il. L'ex-candidate de M6 apparaît adossée contre une colonne. Elle est vêtue d'un tailleurs blanc et porte un beau bouquet de fleurs dans les mains. La jeune femme regarde tendrement son mari qui est non loin d'elle, également adossé contre une colonne. Pour l'occasion, il a misé sur un costume, une cravate à rayures et des mocassins. Lui regarde tout aussi tendrement la femme de sa vie. "Forever yes" ("oui pour toujours en français), peut-on lire en légende de la tendre publication.