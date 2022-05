Top Chef : Un gagnant papa pour la première fois, photo et joli prénom !

La famille Top Chef s'agrandit ! En effet, l'un des gagnants du célèbre concours culinaire de M6 est papa pour la toute première fois. C'est sur les réseaux sociaux qu'il a annoncé la belle nouvelle, avec une toute première photo de son bébé. Il s'agit de Samuel Albert, qui avait remporté la dixième édition du programme en 2019 face à son grand acolyte Guillaume Pape.

Mardi 17 mai 2022, le jeune chef de 33 ans se saisit de son compte Instagram. En story, il annonce la superbe nouvelle. C'est en image que Samuel Albert partage son bonheur. Sur cette photo, un adorable petit bébé apparaît emmitouflé et endormi. Près de sa jolie bouille, un lange vert et un doudou rose et blanc. "Martina, mi vida", écrit l'heureux papa en légende. Les fidèles abonnés de l'ancien candidat de Michel Sarran découvrent ainsi le sexe et le prénom de bébé : il s'agit d'un petite fille prénommée Martina qui fait déjà battre le coeur de son cher père.

De son côté, la jeune maman a également donné des nouvelles. Toujours sur le réseau social de partage d'images, la belle Monica a publié un premier cliché de son enfant. Il s'agit de la même image que celle déjà diffusée par son époux. En légende, la jolie brune précise le prénom de sa fillette et donne une nouvelle information : sa date de naissance. Si le couple s'exprime le 17 mai 2022, en réalité ils découvrent les joies de cette nouvelle vie à trois depuis plusieurs jours. En effet, la très mignonne petite Martina a vu le jour le 10 mai 2022.