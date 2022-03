Top Chef : Une ex-candidate est maman, 1re photo plusieurs mois après l'accouchement !

Grande nouvelle pour l'ancienne candidate de Top Chef ! Tara Khattar est devenue maman. En effet, la jolie brune a donné naissance à son premier enfant. C'est en photo sur Instagram, le 12 mars 2022, qu'elle a annoncé l'heureuse nouvelle.

Et comme on peut le voir, cela fait des mois que le bébé un né. La jeune femme a en effet posté une photo d'elle en train de nourrir son fils. Et comme elle l'indique en commentaire, il s'appelle Michael. "Soupe à l'oignon pour Michael. Après une longue pause des réseaux sociaux, je suis enfin de retour. Ces quelques mois ont été extrêmement difficiles et stimulants, avec les hauts et les bas que la vie réserve. (...) Je n'est pas été très présente pour deux raisons, la première c'est parce que j'avais beaucoup de choses personnelles à gérer et la deuxième raison c'est que c'est culpabilisant de poster des choses à propos de ma vie pendant que le monde et le Liban traversent tant de choses...", a-t-elle écrit.

Tara Khattar poursuit : "Je veux profiter de ma vie et la vivre pleinement car on ne sait jamais quand les choses pourraient changer !" Heureuse d'enfin officialiser la naissance de son fils, elle a confirmé que "le point culminant" de son année a été, justement, la venue au monde de Michael. Et de mettre en garde ses abonnés sur le fait qu'elle risque à présent de poster beaucoup de contenus autour de son bébé !