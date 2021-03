Top Chef : Une candidate est enceinte, belle annonce en couple et baby bump apparent !

La famille Top Chef s'agrandit ! Heureuse nouvelle pour l'une des candidate du célèbre concours culinaire de M6 qui annonce sa grossesse. Il s'agit de Tara Khattar, révélée lors de la neuvième saison du programme, en 2018 et remportée par Camille Delcroix. Ce mercredi 17 mars 2021, la belle brune partage sur les réseaux sociaux une adorable photo d'elle enceinte, baby bump très apparent.

C'est sur Instagram que Tara Khattar s'affiche enceinte de son premier enfant. La jeune cheffe prend la pose en cuisine, vêtue d'un jean et top noir moulant son ventre de future maman déjà très arrondi. Souriante et le regard rivé vers son mari Nagi, un plat appétissant tout juste sorti du four dans les mains. Le couple a une belle nouvelle à annoncer. "Le pain n'est pas la seule chose que nous préparons cette année. Se sentir reconnaissant est un euphémisme et j'ai hâte d'ajouter beaucoup plus d'amour à notre vie", écrit Tara Khattar en légende de cette superbe photo en amoureux. En commentaires, les internautes sont déjà nombreux à féliciter le jeune couple pour l'arrivée prochaine de ce bébé.