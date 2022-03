Top Chef : Une finaliste a donné naissance à son premier bébé ! Annonce en photo

Rappelons que c'est en décembre 2021 que Sarah Mainguy a révélé sa grossesse. Une annonce tout en sobriété, toujours sur le réseau social de partage d'images. La jeune cheffe prenait la pause installée à une table, baby bump non visible. "Joyeuses fêtes. L'année qui se termine a été pleine de rebondissements joyeux et moins. Vacarme plein à craquer grâce à vous et beaucoup d'attentes pour ce petit bistro de quartier. Un bébé qui arrive bientôt. Et un autre projet qui se dessine pour l'été prochain, avait-elle écrit. Tout n'est pas des plus simple mais on persévère. Merci à ceux qui nous soutiennent depuis le début et à ceux qui nous soutiendrons demain."

C'est donc au détour d'une phrase que la finaliste de Top Chef 2021, édition remportée par Mohamed Cheikh, lui aussi devenu papa peu après l'émission, avait révélé la nouvelle. Voilà désormais qu'elle débute une nouvelle vie à trois avec son compagnon et leur bébé !

Toutes nos félicitations à Sarah Mainguy !