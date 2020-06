Top Chef, Xavier Pincemin copié par David Galienne ? Réponse et projet inattendu

De son côté, David Gallienne s'était exprimée auprès de Sud Radio pour calmer la polémique. "Je pense qu'en fait, on n'a rien inventé ! On réinvente, si je regarde sa recette, il y avait de la mozzarella dans ses préparations, enfin, on est sur des recettes complètement différentes, même si dans l'interprétation, il y a de grosses similitudes. C'est des plats qui sont différents, avec une émotion différente, moi je racontais le thème du voyage, et je respecte beaucoup Xavier et j'espère le rencontrer et pouvoir pourquoi pas déguster son plat !", avait-il notamment confié.

Rappelons que lors de la finale, David avait misé sur sur L'araignée de mer et la seiche. Voyage de l'Italie... à l'Indonésie (plat composé de ravioli à l'encre de seiche avec une bisque de crustacés au combava, citronnelle, gingembre, tagliatelles de seiches avec de l'oseille, du citron caviar) en entrée. Xavier avait quant à lui préparé une araignée de mer et son tortellini à l'encre de seiche, champignons sauvages et citron yuzu pour son entrée, au même stade de la compétition.