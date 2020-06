Top Chef - David Gallienne accusé de copier Xavier Pincemin : il répond enfin

David Gallienne s'est-il un peu trop inspiré d'un plat de Xavier Pincemin (gagnant de Top Chef 2016) lors de la finale de Top Chef 2020 ? Interrogé sur le sujet par Sud Radio, le chef étoilé qui a remporté le concours culinaire, à l'issue de l'émission du 17 juin, a réagi pour la première fois.

Le membre de la brigade d'Hélène Darroze a découvert ce matin les faits que lui avaient reprochés de nombreux internautes hier soir. Selon plusieurs téléspectateurs, il a plagié une recette de Xavier Pincemin, des accusations qui l'ont abasourdi. "Je ne connais pas du tout Xavier Pincemin et c'est une époque où je ne regardais pas Top Chef, parce que, le mercredi soir, le restaurant [Le Jardin des plumes, à Giverny, NDLR] est ouvert", a tout d'abord confié David Gallienne. Il a ensuite fait remarquer que tous les chefs, à un moment ou un autre, pouvaient avoir des idées similaires, mais tout en mettant leur propre patte : "Je pense qu'en fait, on n'a rien inventé ! On réinvente, si je regarde sa recette, il y avait de la mozzarella dans ses préparations, enfin, on est sur des recettes complètement différentes, même si dans l'interprétation, il y a de grosses similitudes. C'est des plats qui sont différents, avec une émotion différente, moi je racontais le thème du voyage, et je respecte beaucoup Xavier et j'espère le rencontrer et pouvoir pourquoi pas déguster son plat !" L'invitation est lancée !