Top Chef 2020 : L'entrée de David Gallienne (trop) inspirée d'un autre gagnant ?

David Gallienne doit-il en partie remercier Xavier Pincemin pour sa victoire ? Mercredi 17 juin, M6 a diffusé la grande finale de Top Chef 2020. Un ultime duel qui opposait David Gallienne à Adrien Cachot. Et, en découvrant le menu du chef étoilé, membre de la brigade d'Hélène Darroze, les téléspectateurs ont trouvé qu'il y avait comme un air de déjà vu.

Comme chaque année, les deux finalistes ont été épaulés par des candidats de cette saison afin de réaliser une entrée, un plat et un dessert. Pour l'édition 2020, c'est au Four Seasons Hotel George V à Paris que l'équipe a déposé ses valises pour la finale. En arrivant en cuisine, Jean-Philippe, Mallory, Michel Sarran, Nastasia et Jordan ont découvert le menu de David Gallienne. Son entrée ? L'araignée de mer et la seiche. Voyage de l'Italie... à l'Indonésie (composé de ravioli à l'encre de seiche avec une bisque de crustacés au combava, citronnelle, gingembre, tagliatelles de seiches avec de l'oseille, du citron caviar). Un plat qui ressemble étrangement à celui de Xavier Pincemin lors de la finale de Top Chef 2016 comme l'ont remarqué de nombreux téléspectateurs.

Les internautes en colère contre David Gallienne

Sur Twitter, nombreux sont les internautes à avoir accusé le chef du Jardin des plumes (à Giverny) d'avoir copié l'ancien gagnant qui avait préparé une araignée de mer et son tortellini à l'encre de seiche, champignons sauvages et citron yuzu pour son entrée. "Bravo à Xavier Pincemin pour la victoire ! Enfin David pardon", "Je suis choquée que le plat de Xavier Pincemin ait été reproduit par David sans avoir l'élégance de le mentionner", "David a repris l'idée de l'entrée de Xavier gagnant 2016 et Hélène Darroze lui dicte toutes les corrections de saveur... Ce n'est pas une finale ça, mais plutôt une escroquerie", "Cette saison est censée être la saison de l'audace, mais bon, David, il refait une entrée Xavier Pincemin et un dessert qu'il a déjà fait...", a-t-on notamment pu lire sur le réseau social de l'oiseau bleu.

Quoi qu'il en soit, cela ne changera pas le résultat. Son entrée et ses autres plats ont séduit. David Gallienne a donc remporté la finale de Top Chef 2020 avec 56,41%. Interrogé par Purepeople, le vainqueur nous a confié que cette expérience lui avait beaucoup appris sur sa cuisine. "Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Que cela soit dans l'interprétation, la profondeur des goûts et plein d'autres choses... Aujourd'hui, je n'ai plus peur d'oser", a-t-il précisé. Depuis la fin de l'aventure, il est toujours en contact avec Hélène Darroze, sa "mère de coeur". Nul doute qu'elle l'encourage dans ses projets qui, pour l'heure, sont encore secrets.