Top promo : offrez une sécurité incomparable à votre enfant avec ces sièges auto !

Le siège auto Gold de Cybex

Le siège auto de Cybex accompagnera votre enfant de ses 3 ans jusqu'à ses 12 ans environ. Il lui offrira tout le confort dont il aura besoin pour voyager tout en lui apportant une grande sécurité. L'appui-tête, breveté, est ajustable et protégera la tête de votre enfant même quand il dormira. Cela permet qu'il n'ait pas la tête en avant !

Sa tête et son cou seront protégés, même en cas de choc latéral. Le siège absorbera parfaitement l'impact pour que votre enfant ne soit pas blessé ! L'appui-tête est réglable sur 12 positions afin d'optimiser le confort.

Une fois adopté, votre enfant ne pourra plus se passer de son fauteuil et aura hâte de partir en vacances, de manière confortable et en toute sécurité ! La housse est amovible et lavable en machine, à 30°.

Achetez dès maintenant votre siège auto Gold de Cybex, à 160,51€ au lieu de 199,95€ sur Amazon !