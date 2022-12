Top vente pour Noël : Craquez pour cette voiture télécommandée avant la rupture de stock !

Achetez la voiture télécommandée tout-terrain EXOST 360 Cross Rose de Silverlit sur Amazon à 24,90 €

3, 2, 1... Partez ! C'est le début de la course et votre petit prend déjà la tête. Mais attention, un obstacle se profile, c'est un mur ! Votre enfant fonce dedans et, incroyable, la voiture se retourne et part dans l'autre sens. Il réalise un exploit qui lui permet de remporter la coupe ! Comment y est-il parvenu ? Grâce à la voiture télécommandée tout-terrain EXOST 360 Cross Rose de Silverlit bien sûr. Avec ce jouet, votre pilote en herbe va pouvoir mettre en scène de spectaculaires figures. Il se retourne en effet à 360° lorsqu'il heurte un obstacle et repart de plus belle. Mur, tremplin, rochers, il peut se frotter à toutes les surfaces.

Gros avantage, les roues XXL de cette voiture télécommandée absorbent les chocs et ne crèvent pas. Résultat : des heures et des heures d'amusement en perspective. Rapide, elle peut aller à 12 km/heure dans n'importe quel endroit, du carrelage à la pelouse en passant par le goudron. Il faut seulement la préserver de l'eau. Des sessions de jeu d'une durée de 25 min que votre enfant va adorer. Il peut en plus la contrôler bien à distance avec sa manette grâce à ses 25 m de portée. Et côté design, ce mélange de rose, bleu clair et blanc et vraiment original !