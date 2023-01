Touche pas à mon poste : Benjamin Castaldi blessé, il explique son accident "le plus con de la terre"

J'ai enchaîné uppercut, crochet

Mais le père de Gabriel, né de son union avec sa dulcinée Aurore, aura pris plusieurs minutes avant de leur dire la vérité, n'assumant probablement pas l'aspect ridicule de sa mésaventure. Il s'était dans un premier temps amusé à improviser une fausse histoire, bien plus héroïque à son goût. "Je sors de la boxe, j'avais le corps bien entraîné comme il faut, il y a un grand mec qui me met un coup d'épaule. Comme j'étais bien chaud je lui dis : 'Qu'est-ce que t'as fait là ?' Et là, j'ai pas eu le temps de dire ouf. Il m'a mis une droite. Là je me suis relevé, j'ai enchaîné uppercut, crochet", a-t-il alors raconté à Cyril Hanouna et sa bande, précisant que son adversaire du jour mesurait "120kg" pour "1m90". Mais pas grand-monde n'a cru en son histoire...

En tout cas, le chroniqueur de 52 ans aura bien fait rire ses camarades, lui qui prend souvent plaisir à leur raconter des anecdotes plus folles les unes que les autres, entre sa rencontre improbable avec Cameron Diaz, ses soucis physiques ou encore ses histoires de mariage. Que leur réservera-t-il pour les prochaines émissions ? Affaire à suivre !