Benjamin Castaldi et ses "seins" : il lève enfin le mystère sur cette particularité physique qui fait tant parler

Le nom de Benjamin Castaldi est régulièrement associé à la chirurgie esthétique. Et pour cause, soucieux de son apparence, l'ex-animateur de Secret Story a déjà eu recours à cette pratique à plusieurs reprises et ne s'en est jamais caché. En 2016, sur le plateau de Touche pas à mon poste, il expliquait à ses camarades qu'il avait déjà subi une liposuccion, détaillant au passage les étapes de cette opération.

"On vous décolle la graisse de la peau, on vous l'aspire et vous avez du carton à la place, vous avez l'impression que vous êtes tout dur. On a des gros bleus, qui s'évacuent en fait vers le bas", avait-il indiqué, en toute transparence. Deux ans plus tard, il confiait sur le plateau de l'émission avoir testé la cryothérapie, une méthode de traitement par le froid, souvent utilisée par les athlètes de haut niveau et idéale pour perdre du poids.

"Ça consiste en fait à congeler la graisse. Là où il y a de la graisse, on congèle et après ça disparaît", détaillait-il, lui qui est déjà apparu dans les pubs de la marque de repas Comme J'aime, qui propose des régimes. En octobre 2019, il admettait le fait qu'il s'était fait faire des injections d'acide hyaluronique au niveau du contour des yeux et des tempes. En revanche, il a toujours contesté les affirmations de Cyril Hanouna, selon lesquelles il se serait fait gonfler les lèvres.

J'ai été voir un docteur

Mais celui que l'on surnomme "Baba", se moque également souvent de son chroniqueur au sujet de ses "seins", de quoi interpeller les téléspectateurs. Mais ce jeudi 17 novembre, Benjamin Castaldi a enfin donné des éléments de réponse concernant ces remarques de l'animateur de C8. "J'ai été voir un docteur... Je lui dis 'docteur, il se pourrait que j'aie des seins'. Il me regarde, il me prend les... (il imite alors le médecin en train de lui palper les tétons, ndlr), il me dit : 'Mais.... mais vous avez des glandes mammaires !", a-t-il révélé à ses camarades, de quoi provoquer leur stupéfaction.