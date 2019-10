Benjamin Castaldi succombe à l'acide hyaluronique : "Je me sens mieux"

Lundi 7 octobre 2019, Cyril Hanouna et son équipe de Touche pas à mon poste étaient de retour pour une nouvelle semaine. Et dès le début de l'émission, l'animateur de 45 ans avait son chroniqueur Benjamin Castaldi à l'oeil.

Le présentateur phare de C8 a en effet remarqué que quelque chose avait changé chez le mari d'Aurore Aleman. Benjamin Castaldi a donc dû admettre auprès de l'équipe et du public qu'il avait eu recours à des injections d'acide hyaluronique. "C'est vrai que j'ai agrandi un peu les paupières. J'ai fait un peu d'injections pour que ma paupière se relève. Ce n'est pas du botox, c'est de l'acide hyaluronique", a tout d'abord confié l'homme de 49 ans.

Il a ensuite assuré que les piqûres ne faisaient pas mal car on mettait de la crème censée anesthésier un peu avant. "J'ai fait deux piqûres, une par oeil. Ça a duré 10 minutes. Je me sens beaucoup mieux", a précisé le papa de Julien, Simon (23 ans et 19 ans, nés de sa précédente union avec Valérie Sapienza) et Enzo (15 ans, né de sa précédente union avec Flavie Flament). Il n'a toutefois pas caché avoir "un peu mal". Mais il ne regrette en rien son choix et les effets devraient durer deux ans. Selon Géraldine Maillet, ce n'est que dans une semaine que Benjamin Castaldi pourra découvrir le résultat définitif. On vous conseille donc également de l'avoir à l'oeil dans les jours à venir pour ne rien louper.

Le 4 octobre, Benjamin Castaldi avait assuré dans TPMP ouvert à tous ne jamais avoir fait de botox. Mais il a une fois de plus confié avoir déjà subi une liposuccion. En 2016, il expliquait d'ailleurs dans Touche pas à mon poste : "Je me suis fait liposucer il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années. Il faut savoir que le poids, on le reprend et c'est extrêmement douloureux. Ça fait très mal parce qu'on vous décolle la graisse de la peau, on vous l'aspire et vous avez l'impression d'avoir du carton à la place. Vous êtes tout dur et vous avez des gros bleus qui s'évacuent par le bas. C'est très très douloureux !" Au fil des années, il avait fini par reprendre du poids. Mais à partir de l'an dernier, il s'est mis au régime et au sport, ce qui lui a permis de perdre de nombreux kilos.