TPMP : "J'ai mis deux trois droites", cette incroyable histoire d'un chroniqueur lors de son mariage

J'ai été condamné

Un geste qui n'aura pas été sans conséquence pour le père de Julien, Simon, Enzo et Gabriel. "Ce que j'ai fait est strictement interdit par la loi. Donc ils ont porté plainte contre moi. Et j'ai été condamné", a-t-il révélé à ses camarades, de quoi surprendre certains d'entre eux. "Même s'ils sont venus à ton mariage sans ta permission ?", a alors demandé Géraldine Maillet.

"Absolument ! Ils n'ont pas non plus braqué une banque... Ils se sont incrustés à un mariage. Ce n'est pas non plus un délit dramatique", lui a-t-il répondu avec beaucoup de lucidité. Une incroyable histoire donc, que vient de délivrer Benjamin Castaldi à Cyril Hanouna et sa bande, lui qui n'est pas non plus à sa première anecdote concernant des mariages, sa réputation de séducteur lui collant à la peau.