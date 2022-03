Touche pas à mon poste : Un ex-chroniqueur fiancé, vidéo de son incroyable demande

2022 sera donc placée sous le signe des préparatifs du mariage pour Christophe Carrière et Andie et peut-être de l'union également.

C'est à l'occasion d'une interview avec Jordan de Luxe dans son émission Chez Jordan, donnée en janvier dernier, que les tourtereaux ont officialisé leur relation. Ensemble, ils dévoilé que cela faisait déjà un an et demi qu'ils s'aimaient et que c'était grâce à un membre de l'équipe de Cyril Hanouna qu'ils s'étaient rencontrés. "On s'est connus grâce à Eric Mendes [le chauffeur de salle de TPMP, NDLR]", avait expliqué la jeune femme. Et son désormais futur mari de poursuivre : "Il m'a appelé et m'a invité à l'une de ses soirées. Et elle était là..." Mais Christophe Carrière et Andie ne se sont pas tout de suite mis en couple. Ils ont d'abord appris à faire plus ample connaissance avant de sauter le pas. C'est lors d'une sortie pour boire un verre qu'ils ont échangé leur premier baiser. A l'époque, ils ne vivaient pas ensemble mais étaient quasiment toujours l'un avec l'autre.

Toutes nos félicitations !