Christophe Carrière en couple avec Andie, 27 ans de moins : photos de la belle brune rencontrée grâce à TPMP

D'ordinaire discret en ce qui concerne sa vie privée, Christophe Carrière n'a pu résister à son envie de crier son bonheur. Invité de la nouvelle émission de Jordan de Luxe sur Télé Loisirs, prénommée Chez Jordan, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste en a profité pour présenter sa nouvelle divine compagne.

Ce n'est pas seul que Christophe Carrière s'est rendu sur le plateau de Chez Jordan. Il était en effet accompagné d'une charmante brune qui répond au doux prénom d'Andie. Le journaliste de 57 ans, qui a quitté TPMP en 2017 et la rédaction de l'Express il y a un an, a trouvé l'amour et il comptait bien le faire savoir. Une idylle qui dure depuis déjà un an et demi. C'est donc du sérieux entre les tourtereaux qui se sont rencontrés grâce à un membre de l'équipe de Cyril Hanouna.

Après avoir précisé qu'en vingt ans de télévision, il n'avait jamais présenté personne, Christophe Carrière a annoncé que leur couple n'était pas récent après que Jordan de Luxe a été étonné par leur différence d'âge. Andie a en effet 30 ans. Mais cela n'est en rien un frein à leur amour. "On s'est connus grâce à Eric Mendes [le chauffeur de salle de TPMP, NDLR]", a précisé la belle danseuse qui tient le premier rôle féminin dans la comédie musicale Diamond Dance à Télé Loisirs. Et son compagnon de poursuivre : "Il m'a appelé et m'a invité à l'une de ses soirées. Et elle était là..."

Mais Christophe Carrière et Andie ne se sont pas immédiatement mis en couple. Avant cela, ils se sont souvent appelés et le journaliste a réussi à la séduire. "On est allés prendre un verre et il m'a embrassée", a confié la brunette. Avant cette fameuse soirée, ce n'était pas la première fois que leurs regards se croisaient. La jeune femme était déjà venue sur le plateau de Touche pas à mon poste le temps d'une danse. Et, à l'époque, celui qui assurait le rôle de chroniqueur l'avait remarquée. "Avec Jean-Michel Maire, on la regardait ! Mais elle ne rentrait pas dans sa catégorie !", s'est-il souvenu.

S'ils ne vivent pas ensemble, les amoureux sont quasiment toujours l'un avec l'autre. Et pas d'histoire de jalousie entre eux. Lui a "pleinement confiance en elle" et elle est "sereine" et se sens en sécurité pour la première fois. Ils espèrent donc que cela va durer encore de nombreuses années entre eux.