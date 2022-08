Touche pas à mon poste : Un membre historique décide de tout arrêter, les fans sous le choc

En début de semaine, Touche pas à mon poste a fait son grand retour sur C8 pour une nouvelle et treizième saison. C'est bien sûr toujours Cyril Hanouna qui est aux commandes du programme, et ce depuis 2010. L'animateur s'est, pour la rentrée, entouré d'anciens comme de nouveaux chroniqueurs, dont certains sont étonnants. Mais il a malheureusement également dû faire face à un départ de taille. En effet, l'un de ses complices, présent depuis les tous débuts de Touche pas à mon poste, a annoncé quitter son poste mardi 30 août 2022, à travers une série de tweets. Il s'agit d'Eric Mendes, l'historique chauffeur de salle du talk-show.

"Les copains, après 12 saisons sur TPMP j'ai décidé d'arrêter l'émission... Je tenais à remercier tout d'abord @Cyrilhanouna pour sa confiance durant toutes ces années, merci vraiment du fond du coeur", a-t-il adressé à Baba. Et de continuer : "Un merci à toutes les équipes de prod H2o, la régie C8, mes potos de la sécu, baba du ménage et toutes les équipes de l'ombre (sons, lumières, We clap...) Un grand merci au public qui venait tous les soirs c'était un plaisir de vous accueillir! Clap de fin! Je souhaite une excellente saison à Cyril et a tous les chroniqueurs biiiiiiiiiim!"