Touche pas à mon poste : Une chroniqueuse prise d'un malaise en direct, elle quitte le plateau

Le 27 septembre 2022, Cyril Hanouna était aux commandes d'un numéro inédit de Touche pas à mon poste, sur C8. Le présentateur de 48 ans a notamment reçu Ahmed Sylla et Bertrand Usclat pour la promotion du film Jumeaux mais pas trop (en salles ce mercredi 28). C'est ensuite Fabrice Di Vizio qui a fait son entrée sur le plateau auprès des chroniqueurs. Mais au bout d'un moment, l'un d'eux a dû quitter le plateau. Ou plutôt, l'une d'elles.

Fabrice Di Vizio a fait le déplacement pour évoquer sa radiation de l'ordre des avocats à cause de propos polémiques qu'il a tenus dans l'émission de Cyril Hanouna. Et il a eu un échange tendu avec Valérie Benaïm avant le lancement de la publicité. Si le public espérait voir la suite de leur altercation ensuite, il n'en était rien. Les téléspectateurs ont constaté lors du retour du programme à l'antenne que la chroniqueuse de 53 ans quittait subitement le plateau. "Valérie va revenir dans un petit instant, elle va boire un petit coup. Elle a eu un petit coup de chaud. Il fait très chaud sur le plateau, sachez-le. C'est un hammam. Valérie, on va lui donner de l'eau. Donnez-lui des makrouts, donnez-lui une voiture, des écrans plasma, tout ce qu'on a", a plaisanté Cyril Hanouna.

Fort heureusement, Valérie Benaïm s'est vite remise sur pied et a fait discrètement son retour sur le plateau pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Ce mercredi, elle a souhaité donner de ses nouvelles à sa communauté, sur Instagram. "Sur le vif. Prise en flag de bonne humeur hier sur le plateau de tpmp. J'en profite pour vous remercier pour tous vos gentils messages plein de sollicitude. Rassurez-vous tout va bien, j'ai juste eu un petit coup de chaud, une petite chute de tension. Rien de grave. Tout va bien ! Encore merci pour vos mots nombreux. Vous êtes toujours là pour moi et ça me touche. Passez une belle journée. Prenez soin de vous. Je vs embrasse", peut-on lire en légende d'une photo de la compagne de "Patoche", radieuse dans Touche pas à mon poste.