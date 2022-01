Valérie Bénaïm en couple avec Patoche : voici la seule photo de son compagnon et elle !

Ce n'est un secret pour personne, Valérie Benaïm est une femme heureuse et amoureuse. Depuis neuf ans, elle forme un couple avec un certain Patrice, surnommé Patoche dans l'émission Touche pas à mon poste (C8). Si la chroniqueuse de 52 ans accepte parfois de parler de cette belle idylle, hors de question de faire venir son compagnon dans l'émission présentée par Cyril Hanouna. Elle préfère préserver sa romance. Pourtant, il existe bel et bien une photo d'eux et elle date de 2015.

En effet, à l'époque, Valérie Benaïm s'était rendue en compagnie de Patoche à la piscine Molitor, située dans le 16e arrondissement de Paris. Ce lieu somptueux a accueilli de nombreuses personnalités pour la New Edge Night, à l'occasion du lancement du nouveau smartphone de Samsung, le Galaxy S6 edge +. Et la belle chroniqueuse et son cher et tendre ont été immortalisés par les flash des photographes. On y découvre la maman de Tom (21 ans, né de sa précédente relation avec le producteur Olivier Hallé) légèrement de profil, avec un grand sourire aux lèvres. Patrice, lui, est un peu derrière, un verre à la main, et regarde à l'horizon en souriant. Une photo unique qui devrait ravir les fans de Valérie Benaïm.

Comme elle l'avait confié dans C'est que du kif le 11 mai 2020, c'est "dans le cadre du travail" qu'ils se sont rencontrés. "Je postulais pour un poste de rédactrice en chef, c'est comme ça qu'on a commencé à dialoguer, on s'est rencontrés, et voilà... On s'est vus en dehors du boulot, on a pris un café ensemble. Je l'ai vu, et je me suis dit 'j'aime bien ce type-là, il est beau gosse, il y a un truc qui me plaît chez lui !", avait-elle précisé. Il y a en revanche un détail qui n'a pas plu à Valérie Benaïm lors de leur premier rendez-vous : une bague qu'elle pensait être une alliance. Fort heureusement, ce n'en était pas une, leur histoire d'amour a donc pu naître.

La limite à ne pas franchir

Et leur amour ne faiblit pas depuis. Pour preuve, le premier confinement s'est très bien passé pour eux. Le 5 mai 2020, dans Ce soir chez Baba, la chroniqueuse avait une fois de plus fait de rares confidences. "Tout va très, très bien. Ça renforce nos liens. C'est merveilleux", avait-elle précisé à Cyril Hanouna. Et d'ajouter que son compagnon savait tout faire, dont la cuisine, le ménage ou le bricolage. "C'est un roc. Je peux lui dire tout ce que j'ai sur le coeur, et c'est très important dans un couple", avait-elle conclu.

Invitée dans On refait la télé sur RTL le 15 janvier dernier, Valérie Benaïm a rappelé ô combien c'était important pour elle de préserver sa vie privée. Et Cyril Hanouna le sait bien. "Cyril est très malin. Parce qu'il sait jusqu'où il peut aller avec chacun des chroniqueurs. Il connaît nos limites. Moi ma limite c'est de parler de ma vie privée, de mon compagnon, donc il flirte avec. (...) Il ne veut pas [venir sur le plateau de TPMP, NDLR], je ne veux pas, c'est très bien que ce soit comme ça : un personnage un peu fantasmé. Un coup c'est un vieux prof d'histoire ringard qui fume la pipe, un autre c'est un motard tatoué... Voilà et peu importe, c'est drôle, ça ne me gêne pas et on ne va pas plus loin que ça. Ce sont mes limites", expliquait-elle.