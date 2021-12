Touche pas à mon poste : Une ex-chroniqueuse avec 20 kilos en moins, elle évoque une "période sombre"

Une ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (2016) s'est livrée à coeur ouvert sur son compte Instagram. La jeune femme de 29 ans a dévoilé des photos prises il y a dix ans. Et les internautes ont pu constater qu'elle était bien différente à l'époque.

Il s'agit de Shera Kerienski. La Youtubeuse a souhaité passer un message à ses abonnés. Pour ce faire, elle est revenue sur une période de sa vie durant laquelle elle a beaucoup souffert. Il y a dix ans, la jeune femme était différente tant au niveau de sa personnalité que de son physique. Il y a dix ans, elle affichait moins de kilos sur la balance comme en témoignent les photos qu'elle a dévoilées sur son fil d'actualité. Un corps dont elle n'est pas fière comme elle l'a expliqué en légende

"C'était il y a déjà 10 ans, j'avais 20 kilos en moins et je me détestais. C'était au delà de ne pas m'aimer, je détestais mon corps, je rembourrais mes soutifs avec des chaussettes, je détestais mes cheveux dont on s'était moqué durant des années, c'était vraiment les années où j'étais le plus malheureuse", a tout d'abord confié Shera Kerienski. A l'époque, elle était en plein conflit avec sa maman et était "pleine de rage, de haine". Elle n'arrivait pas à se reconnaître et se considérait comme une "petite c***e". "Quand j'ai retrouvé ces photos j'me suis dit qu'il fallait absolument les poster, pour vous montrer que rien est éternel, rien n'est figé, tout bouge, on change, on évolue, on s'améliore et on se découvre. Mais surtout les périodes sombres ne durent jamais, comme les moments de bonheur, alors si vous vous sentez dans l'obscurité peu importe la raison, n'oubliez pas que tout passe dans la vie et que le temps fait bien les choses, je vous le jure: ça ira mieux, faites-moi confiance ", a poursuivi la brunette.

Elle sait de quoi elle parle puisque depuis, elle en a fait du chemin. Professionnellement, Shera Kerienski a réalisé son rêve d'être une Youtubeuse à succès. Elle a aussi eu la chance d'intégrer l'équipe de Cyril Hanouna pendant un temps et de sortir son livre Le Carnet de Shera en 2017, aux éditions Michel Lafon. Personnellement, elle s'apprête à vivre l'une des plus belles aventures d'une vie. Elle est en effet enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec son compagnon Raphaël. L'année 2022 sera donc assurément belle pour le couple.