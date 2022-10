Touche pas à mon poste : Une ex-chroniqueuse enceinte de son 1er bébé après un dur combat

La famille Touche pas à mon poste s'agrandira dans les semaines à venir. En effet, une ancienne chroniqueuse qui a officié autour de la table de Cyril Hanouna à l'antenne de C8 a une belle nouvelle à annoncer : elle est enceinte de son premier enfant. Une révélation faite sur les réseaux sociaux et en images ! Clio Pajczer, qui a participé aux débats animés de TPMP entre 2016 et 2017, se saisit de son compte Instagram samedi 8 octobre 2022. L'occasion pour elle de prendre la pose... le ventre arrondi !

La photo est en noir et blanc. Dessus, la jolie brune de 37 ans prend la pose de profil, en legging et crop top laissant apparaître un joli baby bump. Visiblement comblée, la future maman ne peut s'empêcher d'esquisser un superbe sourire. "Oh... Hello there my sweet love [NDLR : 'Bonjour mon doux amour', en français]. C'est avec beaucoup de pudeur et sans vouloir faire de 'big annonce', que mon ventre a décidé de devenir difficile à cacher ! Alors pour aujourd'hui, je laisse cette image parler et mon coeur exploser de gratitude (et de peur...!), tout en pensant fort à toutes celles et ceux qui sont dans un dur parcours pour avoir un bébé", écrit-elle en légende. Pas d'indication sur le nombre de semaines qu'il reste avant la rencontre avec bébé ni sur le sexe.