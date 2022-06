TPMP : Gilles Verdez s'emporte violemment, gros pétage de plomb pour la fin de saison

Le ton est monté entre Gilles Verdez et Danielle Moreau, mardi 14 juin dans l'émission Touche pas à mon poste. Tout est parti d'un débat entre les chroniqueurs et Cyril Hanouna sur le procès entre Johnny Depp et Amber Heard, qui a vu l'acteur américain obtenir gain de cause. Alors que la majorité a approuvé sa victoire, Danielle Moreau elle, n'était pas du même avis et l'a fait savoir.

"Tout le monde a été sous l'emprise de ce Monsieur, c'est une grande star, il joue mieux qu'elle" a lancé la chroniqueuse, faisant alors référence aux propos d'Amber Heard qui a tout récemment affirmé dans un show télévisé américain avoir été confrontée à un jury influencé par les réseaux sociaux en raison de la popularité de l'acteur. Danielle Moreau n'a pas hésité à le qualifier de "déchet qui se drogue et qui boit". "Je ne comprends pas cette haine contre Amber Head" a t-elle également expliqué.

Gilles Verdez hystérique !

"Tu dis n'importe quoi" s'est alors emporté Gilles Verdez, affirmant que l'actrice a menti durant tout le procès et qu'elle a eu des avocats "ridiculisés par ceux de Johnny Depp". Des propos contestées par sa collègue, qui s'est alors disputé avec tout le plateau. "Qu'est-ce que tu t'y connais ?" lui a alors lancé Cyril Hanouna, qui semblait partager l'avis des chroniqueurs. "Elle n'y connait rien, elle n'a rien suivi" s'est alors énervé soudainement Gilles Verdez en se levant de son poste. "Rendors toi, nous fais pas chier ! " a t-il fini par hurler avant de monter encore un peu plus dans les tours : "On ne sait même pas ce que tu fous là".

Cherchant à lui répondre, la chroniqueuse s'est alors pris la foudre de son collègue, complètement hors de lui, au bord de l'hystérie. "Tais-toi ! Tout le monde te dit de te taire ! Tu te ridiculises ! Tu te fais du mal, tu nous fais du mal !" a t-il alors crié de toutes ses forces, pendant que les chroniqueurs ainsi que les spectateurs se tordaient de rire. "Tout le monde me fait chier !" s'est-il énervé, pour clore le spectacle, en s'emparant des petites cartes "oui" et "non" pour les taper contre la table afin d'évacuer sa colère. Une séquence qui n'a pas manqué de faire rire le plateau. Vivement les vacances pour Gilles Verdez !