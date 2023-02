TPMP : Une ex-chroniqueuse et star de YouTube fiancée, une demande entre larmes et imprévu

C'est une grande nouvelle qu'une ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (en 2016) a annoncé le 12 février 2023. La jeune femme en question, qui est une star sur YouTube a passé un nouveau cap avec l'homme qu'elle aime depuis cinq ans.

Récemment, Shera Kerienski et son compagnon Raphaël sont partis à Amsterdam. Et la brunette de 30 ans ne le savait pas, mais son cher et tendre lui avait concocté une belle surprise. Il avait en effet prévu de la demander en mariage. Un grand événement qu'elle a annoncé sur son compte Instagram. Pour commencer, les internautes ont pu découvrir une photo sur laquelle l'ex-chroniqueuse de TPMP a les larmes aux yeux et la main sur la bouche, l'occasion d'admirer sa sublime bague.

A ses côtés, Raphaël affiche un grand sourire. Ce sont ensuite des images d'un beau décor qu'elle a dévoilées, puis la première photo qu'ils ont prise ensemble, en 2015. "On s'est dit OUI. Les yeux brillent sur la photo parce que j'ai fondu en larmes forcément et que la photo a été prise 5 min après la demande de Raph. C'était à Amsterdam (notre ville de coeur) en toute simplicité sur un banc face au canal (j'en chiale encore). Merci à mon futur mari, de me combler de bonheur et d'amour, je n'ai pas les mots. PS: La 3ème photo est la première que nous avions prise ensemble en 2015 alors qu'on nous étions encore potes. On n'aurait jamais imaginé tout cela à cette époque, mais au fond de nous... on le savait", peut-on lire en légende de la publication.