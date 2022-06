Trop "vieux" pour être père ? Matthieu Chedid, devenu papa à 50 ans, se confie...

On ne parle pas d'âge à Matthieu Chedid ! En pleine promotion pour son nouvel album Rêvalité sorti vendredi dernier, le chanteur, qui célébrait ses 50 ans l'hiver dernier, est revenu sur son rapport à la vieillesse dans un entretien réalisé par le magazine Version Femina.

"Edgar Morin [sociologue et philosophe français, ndlr] dit qu'il ne faut jamais oublier que nous avons tous les âges en nous. Cela dépend des instants, de l'humeur, des périodes, mais rien n'est figé. Je suis aussi au milieu, au centre de ma vie", raconte le chanteur, qui explique surtout "ne pas avoir le choix d'être trop vieux" puisqu'il vient d'être papa pour la troisième fois. "Avoir des enfants réveille et éveille aussi", rappelle t-il.

Pas le temps d'être trop vieux donc pour "M", qui doit s'occuper de sa troisième fille, née en décembre dernier, alors qu'il venait de célébrer ses 50 ans. Il est déjà père de Billie, née en 2002 de son union avec Céline Bary, et de Tao, née il y a trois ans de son union avec sa compagne actuelle Loïca.

"Le langage de la pureté et de l'imaginaire"

"Ils m'apprennent des choses peut-être plus essentielles que celles que je leur enseigne" raconte t-il en parlant de ses enfants, qui s'avèrent être une véritable source d'inspiration pour ses musiques. "Mon fils Tao m'a inspiré la chanson Dans le living alors qu'il était dans une période où il demandait toujours où étaient sa maman ou sa tétine", donne t-il comme exemple.

Le fait d'être papa à 50 ans, c'est comme vivre une seconde jeunesse pour le chanteur, qui explique parler le même langage que ses filles, à savoir "celui de la pureté et de l'imaginaire". Un pur moment de bonheur donc, pour celui qui se dit toujours "galvanisé par le public", alors qu'il vient de sortir son septième album. Pour rappel, son nom est inscrit à jamais dans l'histoire de la chanson française puisqu'il peut notamment se targuer d'être l'artiste le plus récompensé aux Victoires de la musique, à égalité avec Alain Bashung, avec 13 trophées au compteur. Pas mal, non ?