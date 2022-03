Matthieu Chedid, son nouveau clip dédié à son fils de 3 ans : "J'ai laissé parler mon coeur"

Le grand retour sur scène, c'est pour bientôt ! Matthieu Chedid, - M - pour les intimes, sort un nouvel album intitulé Rêvalité le 3 juin 2022, avec une tournée à la clé et deux extraits pour faire patienter le public. Ce mercredi, l'artiste de 50 ans dévoilera le clip du titre Dans ta radio, comme il l'a fait, il y a peu, avec une chanson portant le même titre que ce 7e opus studio. La musique étant une affaire de famille chez les Chedid, le chanteur s'est permis un joli petit clin d'oeil dans ses premières vidéos.

En attendant de pouvoir découvrir les 13 chansons inédites de Rêvalité, le monde entier peut écouter, en boucle, les deux singles que Matthieu Chedid a offert, à la volée, en avant-première. Dans le clip de Rêvalité, le petit-fils de Louis Selim Chedid dévoile un nouveau look violet inspiré des plus grands comics américains... tant appréciés par un membre de la famille. "J'ai laissé parler mon coeur plus que ma tête, explique-t-il au journal Le Parisien. Quand je fais une chanson, je pense toujours aux enfants. Est-ce que ce langage va leur parler ? Rêvalité est aussi un éloge de l'enfance, du monde de l'art et des artistes. Le clip de Rêvalité montre des superhéros, Batman, Superman, qui sont normaux dans la vraie vie. J'ai un peu fait cette vidéo pour mon fils. Il a 3 ans. Et j'ai aussi une fille de 3 mois, bientôt 4."