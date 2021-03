Matthieu Chedid en deuil : son grand-père, Louis Selim, est mort

Le clan entier est en deuil. Le 24 mars 2021, le journal Le Figaro nous apprend, dans son carnet du jour, la mort de Louis Selim Chedid, patriarche d'une véritable dynastie d'artistes. "Michèle et Jean-Luc Koltz, sa fille et son gendre, Louis et Emma Chedid, son fils et sa belle-fille, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et toute sa famille ont la douleur de faire part du décès du docteur Louis Chedid, professeur à l'Institut Pasteur, directeur de recherche au CNRS, survenue le 6 mars 2021 à l'âge de 98 ans" peut-on lire dans les colonnes de la publication.

Son fils Louis Chedid, son petit-fils Matthieu Chedid - alias M - sont maîtres dans les arts des lettres. Auteurs, compositeurs, interprètes, écrivains, réalisateurs... le binôme ne puise pourtant pas son inspiration du côté de leur aîné puisque Louis Selim Chedid était une entité de la sphère scientifique. Les obsèques du biologiste ont eu lieu dans l'intimité familiale, en toute discrétion, au cimetière du Montparnasse dans le quatorzième arrondissement de Paris, le 13 mars 2021. Pour l'heure, aucun de ses proches n'a souhaité prendre la parole à propos de cette douloureuse perte.