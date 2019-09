Tyga à Paris : après Zahia Dehar, il rencontre Tina Kunakey

Comme New York, Londres et Milan avant elle, Paris vibre pour sa Fashion Week ! La capitale française est le théâtre d'un défilé de stars à ciel ouvert. Tina Kunakey a fait une nouvelle apparition mercredi matin, et elle est tombée sur le rappeur Tyga, ravi...

Tyga profite de la Fashion Week pour mener un véritable marathon mode. Le rappeur de 29 ans et ex-petit ami de Kylie Jenner en a donné le coup d'envoi dans la matinée du mercredi 25 septembre, lors du défilé Lanvin. Il y a fait la rencontre de l'actrice Zahia Dehar et a poursuivi sa course en assistant au show suivant, celui de Mugler. L'événement était organisé au Palais de Tokyo, avenue d'Iéna dans le 16e arrondissement.

Tyga était assis au premier rang, entre deux bombes : le mannequin Tina Kunakey et le top model Jourdan Dunn.