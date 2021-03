Tyler Posey (Teen Wolf) rompt sa sobriété et revient sur son coming out sur OnlyFans

La vie de Tyler Posey a été faite de grands changements en 2020. L'acteur de Teen Wolf a fait son coming out sur la plateforme OnlyFans, décrivant sa sexualité comme "fluide" et avait décidé d'arrêter de fumer du cannabis et de boire de l'alcool. Comme il l'a expliqué dans le podcast Just for Variety, le mardi 9 mars 2021, Tyler Posey a depuis rompu sa sobriété.

"J'ai eu l'impression que, depuis mes 14 ans, j'ai perturbé mon évolution mentale en la faisant tutoyer des drogues ou de l'alcool. Pendant le temps où j'ai été sobre, j'ai senti que ça m'avait fait grandir. J'ai eu l'impression de me confronter à toutes les choses auxquelles je n'avais jamais pu faire face", a déploré l'ancien compagnon de Bella Thorne.

Tyler Posey avait profité du confinement pour essayer la vie sans drogue ni alcool. "J'étais complètement sobre pendant environ cinq mois, où j'essayais juste de prendre soin de moi et de méditer tous les jours. Je priais - rien de religieux - juste un pouvoir plus puissant. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi dans ce monde", a poursuivi l'acteur de 29 ans.

Une période sereine qu'il a pourtant brisé. "Je ne suis plus complètement sobre. Mais je ne suis plus du tout au même niveau qu'avant. J'ai appris beaucoup sur moi", a positivé Tyler Posey, qui dit avoir appris à s'aimer pour la première fois.

Présent sur le réseau OnlyFans - comme Cardi B, Bella Thorne, Shauna Sand ou encore Aaron Carter -, Tyler Posey avait fait un live pour divertir sa communauté, où ses fans devaient lui poser des questions que "seulement des personnes excitées poseraient". "Es-tu déjà sorti avec un homme ? As-tu déjà testé le sexe opposé ? C'était comment ?, se souvient Tyler Posey dans le podcast Just for Variety. J'ai juste été honnête, parce que personne ne m'avait posé la question avant. Ma décision s'est prise en une seconde, j'ai cru que c'était très intéressant de briser ce mur, c'était plus facile de dire la vérité."