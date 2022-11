Un ancien entraîneur du PSG cambriolé : près de 80 000 euros emportés par les ravisseurs !

C'est un fléau qui ne semble pas vraiment prêt de s'arrêter et qui touche les acteurs du football depuis de nombreuses années maintenant. Avec la starification grandissante des joueurs et des entraîneurs, ils deviennent la cible de cambrioleurs, attirés par les sommes astronomiques qu'ils touchent. En France, le phénomène continue de plus belle et ces dernières années, plusieurs joueurs de grands clubs, à commencer par le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, ont été victimes de cambriolage. Généralement, les malfaiteurs attendent que les joueurs soient absents pour cause de match avant de s'introduire chez eux.

Il y a quelques semaines de ça, c'est l'ancienne idole de l'OM, Didier Drogba, qui a été victime d'un cambriolage plutôt violent. Comme expliqué à l'époque, les cambrioleurs avaient réussi à forcer l'entrée d'un box dans lequel étaient entreposé sde nombreux effets personnels du joueur ivoirien. Ces derniers seraient repartis avec une somme comprise entre 100 000 et 200 000 euros et d'après les informations de RMC, une autre célébrité du milieu du football vient de subir à peu près la même chose. Connu pour son fort caractère et son accent d'Europe de l'est très prononcé, Vahid Halilhodzic a roulé sa bosse depuis les années 90 comme entraîneur et il a notamment fait le bonheur du PSG entre 2003 et 2005.

Des bijoux et des montres de luxe dérobés pour une somme énorme

Selon nos confrères, l'homme de 70 ans a été victime d'un cambriolage ce dimanche à son domicile situé dans les Yvelines. Il était alors absent au moment des faits et les cambrioleurs se seraient introduits à son domicile en forçant une fenêtre située à l'arrière de chez lui. Ils seraient tombés sur un coffre-fort qu'ils auraient décidé d'emmener avec eux et ce dernier contenait des "bijoux et des montres de luxe" appartenant à Vahid Halilhodzic. D'après les informations de RMC, il y en aurait pour près de 80 000 euros de préjudices pour celui qui a également été entraîneur du FC Nantes. Ce dernier aurait décidé de porter plainte et l'enquête a été confiée à la police judiciaire.