Un célèbre jeune chef parisien en vogue accusé d'agressions sexuelles

On le sait, le milieu de la cuisine est toujours dominé par des hommes. Conséquence : les abus sexistes sont nombreux. Cette fois, ils sont dénoncés par Julie Mathieu, rédactrice en chef des magazines Fou de Pâtisserie et Fou de Cuisine, et sa consoeur Muriel Tallandier. Ayant pris le temps de "recouper" leurs informations, elles affirment qu'un jeune chef parisien très connu serait coupable d'agressions sexuelles.

"Il y a quelques semaines nous avons été effarées d'entendre qu'un jeune chef, bien connu de la foodosphere parisienne, serait coupable de harcèlements et d'agressions sexuelles sur plusieurs femmes travaillant pour lui ou évoluant dans le milieu de la gastronomie. Nous n'y avons pas cru, tant l'estime pour l'homme, le respect pour le cuisinier et le plaisir à manger dans ses restaurants le plaçait certainement à nos yeux bien loin de tout ça", a-t-elle déploré dans un message publié sur son compte Instagram, le mercredi 12 août 2020.

Sans citer le nom du restaurateur, Julie Mathieu dit avoir recueilli plusieurs témoignages accablants. "Nous avons pris le temps de recouper les informations, de recevoir et de lire différents témoignages. Mais les faits semblent malheureusement se confirmer aujourd'hui, et même se révéler un peu plus chaque jour. Les langues se délient, le courage progresse au sein des victimes", poursuit-elle.

En attendant que la justice se prononce sur l'affaire, la rédactrice en chef et ses consoeurs ont pris la décision de ne plus parler de ce chef dans leurs magazines. "En tant que citoyennes, nous décidons de ne plus aller manger dans ses restaurants. Et en tant que femmes, nous disons aux victimes qu'elles ne sont pas seules, que nous les écoutons, les entendons, que nous les soutenons, qu'elles ne sont pas responsables et que nous nous battrons à leurs côtés pour dénoncer et faire condamner ces agissements inacceptables, ici comme ailleurs, comme partout dans notre société", conclut la journaliste. Julie Mathieu et ses consoeurs demandent désormais la condamnation de ce chef.