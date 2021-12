Un, Dos, Tres : Surprise, la série culte va faire son retour à l'écran, deux actrices confirment !

Sex and the City, Dexter... Ces derniers temps, les séries les plus populaires font leur grand retour à la télévision, aidées par les différentes plateformes qui ont senti le filon de la nostalgie. Une bonne nouvelle va ravir tous ceux qui étaient ados au milieu des années 2000 : Un, Dos, Tres va avoir une suite !

En effet, la série espagnole diffusée sur M6 entre 2004 et 2005 fera son come back en 2022, comme l'a annoncé sur Twitter le groupe audiovisuel Atresmedia (qui possède la chaine Antena 3, laquelle diffusait la série en Espagne). "Nous allons recommencer à danser très bientôt car... nous avons rouvert l'histoire de Un paso adelante [le titre original, NDLR]", peut-on lire. Dans la foulée, plusieurs stars du show ont aussi partagé l'heureuse nouvelle, comme Monica Cruz alias Silvia Jáuregui. "J'avais hâte de partager cette excellente nouvelle avec vous tous ! C'est enfin officiel et je ne peux pas être plus heureuse !!", a-t-elle écrit sur Instagram. Quant à la jeune maman Beatriz Luengo, alias Lola Fernández, elle aussi a opté pour le même réseau social afin de laisser éclater sa joie : "C'est officiel, UPA revient !"

La nouvelle formule de la série, intitulée UPA Next, fera revenir "certains des personnages les plus emblématiques" mais aussi de nouveaux danseurs, toujours dans l'esprit du show : à savoir une école des arts de la scène. Les anciens acteurs, parmi lesquels figuraient aussi Miguel Angel Munoz ou Silvia Marty, reviendront-ils jouer les professeurs ? Quant à Lola Herrera, qui jouait la directrice Carmen Arranz, elle est aujourd'hui âgée de 86 ans et tient sans doute à profiter de sa retraite...