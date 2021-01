Un ex-candidate à Miss France au casting d'une célèbre télé-réalité

Ce mardi 26 janvier 2021, un nouvel épisode des Princes et des Princesses de l'amour a été diffusé dans lequel une prétendante à fait ses premiers pas dans la villa. Une jolie brune de 19 ans venue tout droit de Reims et qui répond au nom de Lucille. La jeune femme n'est pas venue pour rien puisqu'elle compte bien charmer le nouveau prétendant de l'aventure Simon Castaldi, qui n'est autre que le fils de Benjamin Castaldi. Un pari réussi dès le premier coup d'oeil. "Lucille a un très joli visage donc je suis content. L'aventure commence perfecto", s'est réjoui le jeune homme de 20 ans. "J'adore rigoler et taquiner alors j'espère que tu es prêt", lui a même lancé Lucille, bien décidée à séduire.

Parmi les atouts qu'elle pourra mettre en avant figure sa victoire à l'élection régionale de Miss Champagne-Ardenne en 2019. "On est venu me chercher sur les réseaux sociaux. Le comité Champagne-Ardenne m'a envoyé un message sur Instagram pour savoir si je mesurais bien au moins 1m70 et si je n'étais pas tatouée. Puis on m'a proposé de participer à l'élection", avait expliqué la belle Lucille d'1,73 m au micro de France 3 Régions après sa victoire. Une ascension express dont la jeune femme souhaitait profiter au maximum : "Cela donne confiance en soi. J'aimerais aussi beaucoup faire de l'humanitaire et cette aventure peut me le permettre, car j'aurai une plus grande visibilité." Par la suite, Lucille a donc tout naturellement participé au concours Miss France qui s'était tenu à Marseille. Malheureusement, elle avait été éliminée avant le Top 15 des finalistes après quoi Clémence Botino avait été sacrée.



Aujourd'hui, Lucille a donc décidé de se lancer dans la télé-réalité.