Un footballeur anglais très connu photographié avec une inconnue dans son lit... à quelques jours de son mariage !

Dubaï est une ville connue pour la fête et pour être devenue en quelques années la ville des millionnaires et des influenceurs en tout genre. Un endroit de plus en plus prisé et les stars du ballon rond ne font bien sûr pas exception à cette nouvelle tendance. Récemment Riyad Mahrez s'y est rendu avec son épouse pour y découvrir le sexe du son futur enfant tandis que l'ancien international français Nicolas Anelka y vit à l'année. Un lieu pour les privilégiés qu'a choisi un célèbre footballeur anglais pour faire son enterrement de vie de garçon.

C'est The Sun qui sort l'information et elle fait beaucoup de bruit en Angleterre, où les médias sont friands de ce genre d'histoires puisqu'on se souvient tous du scandale autour d'Olivier Giroud. Cette fois-ci c'est un ancien international anglais, passé par de nombreux clubs dont Liverpool, qui fait parler de lui. Andy Carroll, 33 ans, est en couple depuis de longues années avec la star de télé-réalité, Billi Mucklow. Après s'être fiancés en 2014, les deux amoureux avaient prévu de se marier au mois de juin prochain, sauf que leurs plans pourraient être revus d'ici peu.

En train de dormir avec une inconnue dans son lit

Parti faire la fête plusieurs jours à Dubaï pour son enterrement de vie de garçon, Andy Carroll a visiblement dérapé... L'attaquant anglais a passé une bonne partie de son temps avec Taylor Jane Wilkey, la manageuse d'un bar de la ville. Après avoir fait la fête ensemble, Andy Carroll a invité la jeune femme et deux amis à lui dans sa chambre. C'est là que la jolie blonde en a profité pour prendre des photos plutôt compromettantes pour le sportif. Sur l'une d'elle on peut la voir au lit, juste à côté du footballeur qui semble profondément dormir.