Riyad Mahrez et Taylord Ward dévoilent le sexe de leur bébé, Nabilla aux anges !

C'est un rite de passage de plus en plus populaire chez les stars, qui n'hésitent pas à mettre en scène la découverte du sexe de leur enfant. Des cérémonies généralement très stylées en présence des proches et un moment de joie lors de la révélation du sexe du bébé. Pour Riyad Mahrez et Taylor Ward, ce moment a eu lieu il y a quelques jours et ils viennent tout juste de le partager à leurs fans sur les réseaux sociaux. En couple depuis plus d'un an et demi, les deux tourtereaux n'ont pas mis longtemps avant de passer aux choses sérieuses. Après des fiançailles l'été dernier, ils se sont mariés religieusement en début d'année.

Autre étape très importante dans leur couple, les amoureux ont dévoilé en février dernier que la belle Anglaise de 23 ans est enceinte de leur premier enfant. Depuis, elle partage beaucoup de photos de son baby bump sur les réseaux sociaux et dernier épisode en date, elle vient tout juste de révéler le sexe de son futur enfant.

Lors de vacances dans un endroit qui ressemble fortement à Dubaï, le couple a filmé le bel évènement avant de le poster sur les réseaux sociaux. Sur la vidéo, on voit Taylor Ward et le coéquipier de Kevin De Bruyne devant un énorme ballon noir, qu'ils éclatent en même temps pour laisser en sortir des pétales et de plus petits ballons roses.

Nabilla très heureuse pour le couple

Il s'agit donc d'une petite fille ! Taylor Ward semble très excité à l'idée de l'accueillir dans sa famille. "Baby GIRL... on a tellement hâte de te rencontrer", écrit-elle en commentaire de sa jolie vidéo où le couple est entouré par leurs proches. Une nouvelle qui a beaucoup plus à leurs fans puisque la publication a déjà reçu plus de 245 000 likes. Nabilla fait partie des amis du couple et la célèbre influenceuse française est ravie pour eux. "Félicitations, je suis tellement contente pour vous", écrit en commentaire celle qui a assisté à leur fiançailles avec Thomas Vergara.