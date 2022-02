Riyad Mahrez fête ses 30 ans avec sa femme : la fête est sublime !

30 ans c'est un cap important dans une vie et pour Riyad Mahrez, il a été franchi le 21 février dernier. Le champion d'Afrique 2019 avec l'Algérie est dans la forme de sa vie depuis quelques saisons. Incontournable à Manchester City au côté de Kevin De Bruyne, le footballeur né à Sarcelles, il semble se bonifier avec l'âge. Si tout va bien sur les terrains de foot, les choses sont encore plus belles dans sa vie privée. En couple depuis fin 2020 avec la jolie Taylor Ward, les deux amoureux se sont mariés secrètement en janvier 2022.

Une romance qui semble se dérouler à merveille entre Riyad Mahrez et l'Anglaise de 23 ans qu'il avait demandée en mariage l'été dernier et dont la bague de fiançailles coûte un prix astronomique. Après ce beau mariage religieux, le couple a pu célébrer un autre bel évènement, l'anniversaire du sportif. C'est Taylor Ward qui a dévoilé quelques photos de la belle fête organisée pour l'occasion. Suivie par plus de 1,8 millions d'abonnés, celle qui était avec un autre footballeur bien connu auparavant a mis en ligne une publication il y a deux jours, sur laquelle on peut voir qu'ils avaient mis les petits plats dans les grands.

Sur la première photo, on voit Riyad et Taylor tout sourire et complices devant une multitude de ballons noirs, blancs et dorés. La soirée s'est tenue à Londres dans un bel endroit et le gâteau d'anniversaire faisait bonne figure, tout comme les confiseries. Sur une courte vidéo, on voit des fraises enrobées de chocolat qui donnent particulièrement envie ! Taylor Ward ajoute simplement en commentaire : "1 sur un million. Joyeux anniversaire". Son mari lui a ensuite répondu : "Merci pour tout, tu es la meilleure".