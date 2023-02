Un footballeur bien connu face à des escrocs, une énorme somme d'argent au coeur de l'affaire rocambolesque

On le sait, les footballeurs professionnels ont la chance de profiter de salaires très confortables et ne parlons même pas des stars, qui émargent à plusieurs millions d'euros par an. Récemment, Cristiano Ronaldo a signé en Arabie saoudite pour plus de 200 millions d'euros par an, renforçant cette idée que les sportifs sont souvent très bien lotis. Pour le reste des joueurs du championnat de France, les salaires sont eux aussi très confortables et cela peut parfois attirer les mauvaises personnes et c'est exactement ce qui est arrivé à un ancien visage bien connu des amateurs de Ligue 1.

D'après les informations du Parisien, Bryan Dabo, milieu de terrain de 30 ans, passé notamment par Montpellier et l'AS Saint-Étienne, a bien failli être la victime d'un couple d'escrocs, ce lundi 6 février dans la capitale. Actuellement joueur de l'Aris Salonique, un club grec, le sportif originaire de Marseille se trouvait à Paris dans l'espoir de vendre plusieurs montres de luxe à ces deux individus, qui avaient prévu un "rip deal", comme le précisent nos confrères. En fait, le couple avait prévu de payer le footballeur avec de faux billets et l'arnaque aurait pu leur rapporter gros, puisque les trois montres sont estimées à près de 178 000 euros.

Le joueur se doute de quelque chose et prévient la police

Heureusement, Bryan Dabo a senti le coup et au moment de sa rencontre avec le couple dans le salon d'un hôtel de la rue de Courcelles à Paris (8e), il a fait volte-face. Alors que les acheteurs étaient censés lui faire un virement sécurisé, les deux escrocs, un Italien de 43 ans et une Roumaine de 36 ans, sont arrivés avec une liasse de billets de 200 euros, ainsi qu'une compteuse pour estimer l'argent. Face à cet imbroglio, le sportif, qui sent le coup fourré, réussit à prévenir discrètement la police, qui finit par interpeller les deux malfaiteurs aux alentours de 14 heures, lundi dernier.

Après vérification, les billets étaient factices et les policiers du commissariat du 8e arrondissement de Paris ont pu les placer en garde à vue. Toujours selon Le Parisien, le duo serait également recherché dans d'autres pays.