Un footballeur français bien connu attrapé avec une énorme quantité de drogue dans un aéroport parisien

La jeune femme qui accompagne Jean-Manuel Nédra a été remise en liberté sous contrôle judiciaire et d'après les informations récoltées par l'AFP, le footballeur voyageait à titre personnel au moment de son arrestation. "Soyons plus que jamais forts et soudés pour continuer notre travail d'éducation par le sport, pour lutter contre ce fléau, pour protéger et alerter nos jeunes quant aux risques, conséquences et dérives de ce milieu", a ajouté l'Aiglon du Lamentin dans sa déclaration après l'interpellation de son joueur.