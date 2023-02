Un joueur de Ligue 1 bien connu accusé d'avoir couché avec la femme de son coéquipier ! Il réagit après la polémique

Parfois, les rumeurs partent de rien et elles ont la peau dure. C'est malheureusement ce qui semble être arrivé à un footballeur bien connu du championnat de France de football, qui a dû publier un démenti pour mettre fin à cette affaire, qui commençait à prendre de l'épaisseur et à impacter ses proches. Le 19 février dernier, le Stade Rennais recevait Clermont Foot pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1 et si le club breton s'est imposé assez tranquillement 2 buts à 0, une absence a fait parler.

Pièce centrale de l'équipe entraînée par Bruno Génésio, le milieu de terrain Flavien Tait n'était pas sur la feuille de match. Une petite surprise pour les supporters , qui s'attendaient certainement à voir leur joueur sur le terrain et si les raisons de cette absence n'ont pas été expliquées, sur Twitter, les rumeurs sont allées bon train. Plusieurs comptes ont relayé l'information comme quoi le joueur de 30 ans aurait eu une liaison avec la femme de son coéquipier en club, Lovro Majer. Une histoire qui aurait démarré durant la Coupe du monde, pour laquelle ce dernier était engagé avec la Croatie.

Ces propos, qui touchent ma famille, mon coéquipier et ses proches ainsi que le club, sont inacceptables

Des rumeurs qui sont remontées jusqu'aux oreilles de Flavien Tait, qui a tenu à réagir sur son compte Instagram. Visiblement remonté d'entendre ses histoires, le natif de Longjumeau (Essonne) a publié une story pour exposer sa position dans cette affaire. "On vient de m'informer de rumeurs non fondées et inadmissibles circulant sur Twitter !", s'insurge le footballeur, avant de poursuivre son explication en brandissant des menaces juridiques : "Ces propos, qui touchent ma famille, mon coéquipier et ses proches ainsi que le club, sont inacceptables. Je n'hésiterai pas à porter plainte contre X pour diffamation (passible d'une amende de 12 000 euros). Honteux".