Un si grand soleil : Deux acteurs de la série père et fille dans la vraie vie !

Si la jeune femme est encore discrète, il semblerait que son rôle soit amené à prendre de l'importance : en effet, elle sera dans les prochains épisodes au centre d'une intrigue mettant en scène Guilhem et sa future épouse. Une façon peut-être de la voir enfin jouer avec son père, elle qui en exprimait le désir il y a peu...

En tout cas, peu avait remarqué le lien familial qui unit Frederic et Esther Van den Driessche, plutôt discrets sur leur vie privée mais qui deviennent le premier binôme père-fille à travailler pour la série. Ce n'est pourtant pas les seuls membres d'une même famille que l'on retrouve dans Un si grand soleil : plusieurs couples d'acteurs ont incarné des personnages plus ou moins proches.

Marie-Gaëlle Cals, qui interprète d'ailleurs le rôle de Cécile Alphand (la femme de Frederic Van den Driessche donc...) était par exemple mariée avec Jérémy Banster, qui a récemment quitté le feuilleton après plusieurs années à interpréter Julien Bastide. Benjamin Bourgois et Sophie Staub (Alexandre et Julie) ou encore Malya Roman et Hubert Benhamdine (Elise et Christophe) sont également en couple dans la vraie vie.

Et le phénomène de tourner en famille n'est pas nouveau dans ce genre de feuilletons : Alexandre Fabre, acteur de Plus belle la vie, a tourné avec son ex-femme, Marie Réache, mais également avec son fils Jules. Avy Marciano et Diane Robert ont également fait partie de la série alors qu'ils sont mariés depuis longtemps. Tous les deux étaient également apparus dans Sous le soleil il y a plusieurs années, dans laquelle les acteurs Grégory et Mikael Fitoussi avaient interprété les frères qu'ils sont en réalité.