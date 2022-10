Jérémy Banster (Un si grand soleil) séparé de Marie-Gaëlle Cals : l'acteur a-t-il quitté la série à cause de son ex ?

C'est la fin d'une belle histoire. Jérémy Banster et Marie-Gaëlle Cals ont pris la décision de prendre des chemins différents après plus de 13 ans d'amour et ont officialisé cette rupture en février 2022. Les deux comédiens s'étaient rencontrés en 1999, bien avant de se retrouver sur les plateaux de tournage de la série Un si grand soleil. Mariés en 2007, ils avaient accueilli ensemble deux enfants, un garçon et une fille qui ont aujourd'hui 11 et 8 ans. Malheureusement, toutes ces jolies anecdotes se racontent au passé.

Marie n'est plus ma compagne depuis plusieurs mois

Alors qu'il évoquait son histoire d'amour avec Marie-Gaëlle Cals, Jérémy Banster avait préféré rester très évasif. "Marie n'est plus ma compagne depuis plusieurs mois, avait-il affirmé dans les colonnes de Télé Magazine. Tout se passe très bien mais, s'agissant de notre vie privée, je ne vous en dirai pas plus." Il n'expliquait pas du tout, pour autant, si cette séparation était à l'origine de son départ de la série quotidienne de France 2, Un si grand soleil, dans laquelle il jouait le rôle de Julien Bastide depuis 3 ans. Ce départ, datant de la moitié de l'année 2021, pourrait bien correspondre en termes de timing à sa rupture... mais tout ceci reste un vaste mystère.

Mon choix, elle le connaît depuis que je l'ai arrêté

En évoquant le fait qu'il quittait le programme après 3 ans de bons et loyaux services, Julien Bastide avait invoqué des raisons qui ne mettaient pas du tout Marie-Gaëlle Cals en cause. "Lors de ces trois dernières saisons, je me suis levé tous les matins avec la joie de retrouver les techniciens, mes partenaires, l'équipe. Pour moi c'est la base, expliquait-il à Télé Star. Mais j'ai toujours mené plusieurs activités et je sais qu'on n'agit que par renoncement. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre certains projets, et on ne fait pas un long-métrage à mi-temps. D'un commun accord avec la production, j'ai donc décidé de quitter la série."

Il ajoutait, concernant son ancienne compagne, que "contrairement à ce qui avait été écrit", leur relation n'avait aucun lien avec cette décision. "Mon choix, elle le connaît depuis que je l'ai arrêté, comme je connais et respecte le sien qui est de rester, assurait-il. Chacun a son parcours. Là aussi nous sommes sur la même longueur d'onde..."