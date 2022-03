Jérémy Banster : Qui est sa célèbre ex-compagne dont il vient de se séparer ?

Ce samedi 12 mars 2022, les téléspectateurs pourront découvrir le téléfilm policier Meurtres sur les iles de Frioul sur France 3. Ils retrouveront les comédiens Francis Huster (vu au festival de Luchon) et Jérémy Banster dans le rôle d'un père et de son fils qui démêleront les files de cette enquête brute en immersion dans la SRPJ de Marseille.

L'occasion pour les téléspectateurs de revoir l'acteur d'Un si grand soleil (France 2), Jérémy Banster, divorcé depuis peu de Marie-Gaëlle Cals, sa partenaire dans la série de France 2 et qu'il avait dirigée dans son film en 2014, La vie pure. La comédienne avait débuté sa carrière par une formation dans les écoles les plus prestigieuses. Apres un passage à la Lee Strasberg Institute, elle poursuit son apprentissage au Conservatoire national supérieur d'art dramatique puis au Cours Florent et enfin à Londres à la Guildhall School of Drama. Elle s'illustre alors au théâtre dans La guerre de Troie n'aura pas lieu aux côtés de Francis Huster ainsi que dans des adaptations de Dom Juan et Faust. A la télévision elle enchaine des apparitions dans des séries françaises à succès. On la découvre alors dans P.J, Le juge est une femme, Un Flic et donc plus récemment Un si grand soleil où elle interprète la juge Cécile Alphand.

Jérémy Banster avait rendu hommage en 2019 dans Gala à celle qu'il a longtemps considérée comme une amie avant qu'elle ne partage sa vie : "Elle est modeste, mais c'est une artiste complète : elle chante, danse, écrit et joue divinement bien du piano. En plus d'être belle, elle est d'une grande élégance d'âme. C'est aussi pour cela que je l'aime."

Finalement en février dernier après plusieurs collaborations professionnelles et surtout la naissance de leurs deux enfants, Marie-Gaëlle Cals et Jérémy Banster décident de se séparer. C'est ce qu'a annoncé le comédien dans une interview accordée à Télé Magazine en février dernier. "Marie n'est plus ma compagne depuis plusieurs mois. Tout se passe très bien mais, s'agissant de notre vie privée, je ne vous en dirai pas plus" avait-il expliqué.