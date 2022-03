Avy Marciano et Diane Robert : leur fille Ela, belle comme sa mère, enflamme la Toile

Grâce à Plus belle la vie, Avy Marciano est devenu une figure populaire du petit écran. Les téléspectateurs ont suivi à travers lui les aventures de Sacha Malkavian au Mistral, un journaliste aveugle. Toutefois, ils en savent beaucoup moins sur le comédien lui-même. Et pour cause, Avy Marciano a toujours mis un point d'honneur à préserver sa vie privée.

Ses fans sont néanmoins au courant qu'il file le parfait amour avec l'actrice Diane Robert, vue dans Ici tout commence, avec qui il a accueilli trois beaux enfants. Il y a les garçons Isaac (né en 2007) et Adam (né en 2017) et leur fille Ela. C'est cette dernière qui est l'aînée de la fratrie. Elle a d'ailleurs fêté ses 18 ans le 16 février dernier. Pour l'occasion, son célèbre père avait posté une rare photo d'elle, accompagnée d'une magnifique déclaration. "Crois en tes rêves et tu atteindras les étoiles. Je t'aime plus que tout. Bon anniversaire ma fille, ma fierté, ma princesse, mon bébé, mon chouchou bleu... #18ans #prouddad", pouvait-on lire entre autre.

À 18 ans, Ela a désormais l'âge d'avoir la main sur ses propres réseaux sociaux. Et si ses parents ne souhaitent pas trop l'exposer, elle a de son côté moins de mal à tenir un compte public sur Instagram. À travers ses quelques photos, on découvre qu'elle est devenue une très belle jeune femme, brune et charmante comme sa maman Diane Robert. En vacances à la plage, en tenue automnale ou tout simplement chez elle en train de prendre en selfie, Ela dévoile sa beauté. Ses yeux bleus perçants contribuent à lui valoir de nombreux compliments. "La plus belle", "Une bombe", "Incroyable", "Visage d'ange", lit-on sous ses publications.