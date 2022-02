Avy Marciano et Diane Robert : Rare photo de leur fille tout juste majeure

Cette tendre déclaration a beaucoup touché Ela. Pour preuve, elle a répondu en commentaire : "Je t'aime, merci pour tout t'es le meilleur."

Avy Marciano est un papa, mais aussi un compagnon comblé. L'ancien interprète de Sacha Malkavian dans Plus belle la vie file en effet le parfait amour avec une actrice vue dans Ici tout commence. Il s'agit de Diane Robert, qui a interprété Alice Gaissac, la maman de Célia (jouée par Rebecca Benhamour) et l'ancienne épouse de Vincent (Flavio Parenti). "C'est une des plus grandes et des plus belles actrices de sa génération. Je trouve que l'on ne la voit pas assez. À chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, elle subjugue l'homme et le spectateur que je suis", avait confié Avy Marciano à Télé Loisirs en juin dernier. Un mois plus tard, c'est à son fils Isaac qu'il adressait un tendre message, car il célébrait ses 14 ans. "Ce jour n'est pas seulement un jour particulier pour toi. Il l'est aussi pour moi. Ce jour béni qui, il y a 14 ans, a fait de moi ton père. Je suis si fier du jeune homme que tu es. Isaac, Mon fils adoré. Quoique la vie nous réserve, je sais que tu feras de la tienne une aventure extraordinaire! Tu as tout notre amour, notre soutien et notre confiance pour ça. Crois en tes rêves et ne laisse personne t'en détourner! Bon anniversaire mon fils. Je t'aime plus que tout", avait-il commenté une photo du petit garçon.