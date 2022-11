Un si grand soleil : Deux autres personnages principaux vont disparaître à leur tour

Ces derniers mois, France 2 ne ménage pas ses téléspectateurs... Diffusée tous les soirs, juste après le journal de 20h, la série emblématique de la chaîne Un si grand soleil continue de tenir ses nombreux fans en haleine. Malheureusement, depuis quelques épisodes déjà, les départs ne cessent de se multiplier. Après les disparitions inattendues de Julien Bastide (qui était incarné par Jérémy Banster), Manon (jouée par Mélanie Robert) mais aussi celles de Myriam, Camille, Maryline, Léa ou encore Eliott, il semble que le feuilleton n'ait pas encore fini de torturer ses fans.

D'après les informations dévoilées par le magazine Télé Star paru cette semaine, ce sont deux nouveaux personnages qui s'apprêtent à tirer leur révérence. Une fois n'est pas coutume, c'est encore une famille emblématique du feuilleton qui va perdre certains de ses membres...

La famille Bastide à nouveau chamboulée

Depuis la disparition de Julien, contraint de prendre la fuite après avoir été suspecté de deux meurtres, mais aussi celle de sa fille Manon, la famille Bastide est bien triste. Esseulée, Elisabeth (incarnée par Chrystelle Labaude) tente de prouver l'innocence de son fils afin que celui-ci puisse revenir à Montpellier sans être inquiété. Malheureusement, la femme d'affaires risque de déchanter très prochainement en apprenant la disparition de deux autres membres de sa famille : sa belle-fille Alice et son petit-fils Arthur (respectivement incarnés par Maëlle Mietton et Auguste Yvon). Héros d'une intrigue en cours, le personnage d'Arthur devrait voir se finir sa dernière arche narrative avant de tirer sa révérence. Quant à Alice, meurtrie par la disparition de Julien, elle n'est déjà presque plus présente au sein du feuilleton.

Pour les fans de la série, ces nouveaux départs viendront s'ajouter à une liste de disparitions déjà bien trop longue. Concernant la fin de ces deux personnages, aucune autre information n'a pour l'instant été révélée. On ne sait donc pas quand ni comment ces derniers vont faire leurs adieux. Il ne reste plus qu'à espérer que cela ne se fasse pas dans le drame et la douleur...